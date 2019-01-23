Бортпроводники рассказали, что угонщик самолёта из Сургута был трезв

Ханты-Мансийск, , 10:09 — REGNUM Мужчина, который пытался угнать самолет «Аэрофлота», вёл себя адекватно. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала бортпроводник рейса «Сургут — Москва» Мария Никулина. По словам экипажа, пассажир Павел Шаповалов потребовал изменить курс самолёта в направлении Афганистана через полчаса после взлёта.

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«Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — добавила старший бортпроводник Ева Крайчек.

По слова бортпроводниц, мужчина утверждал, что у него есть оружие, которое он может применить к пассажирам и экипажу. После посадки в Ханты-Мансийске пассажир вёл себя спокойно, сидел на месте и смотрел в иллюминатор. Паники на борту не возникло, все пассажиры вели себя спокойно.

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Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте на борту самолёта «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Сургута в Москву, стало известно днём 22 января. Один из пассажиров, который, как выяснилось позднее, является уроженцем Ростовской области, потребовал от экипажа борта развернуть воздушное судно и совершить посадку в Афганистане. Всё это сопровождалось угрозой применения оружия, которое, по словам захватчика, у него имелось при себе.

Командир экипажа принял решение посадить лайнер в аэропорту Ханты-Мансийска, якобы для дозаправки. Но злоумышленника здесь уже ожидала группа захвата.

Сотрудники СКР намерены требовать ареста угонщика самолёта. Меру пресечения суд изберет ему уже в ближайшее время.

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