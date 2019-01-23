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Мексиканский ядозуб принёс потомство в Московском зоопарке

Общество

Последние раз ядозубы приносили потомство в столичном зоопарки более трёх лет назад

Москва, 23 января 2019, 10:07 — REGNUM  В зоосаде Московского зоопарка появился на свет детёныш редкого мексиканского ядозуба, сообщает 23 января официальный портал мэра Москвы.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, получить потомство от пары ядозубов удалось благодаря созданию оптимальных условий содержания, приближенных к природным, и правильно подобранному рациону и режиму кормления.

«Размножение этого вида в неволе имеет большую ценность для всего зоопарковского сообщества», — рассказала Акулова.

Последние раз ядозубы приносили потомство в столичном зоопарки более трёх лет назад.

Мексиканский ядозуб — это ядовитая ящерица. Другие названия — эскорпион и тола-хини. Отличается внушительными размерами — до 90 см в длину и весом до 4,5 кг.

В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детёнышей. В 2019 году малыши ядозуба стали первыми.

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