Бывшего вице-мэра Махачкалы приговорили к условному сроку

Махачкала, , 10:24 — REGNUM В Дагестане огласили приговор Курбану Курбанову — заместителю бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его признали виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Установлено, что Курбанов склонил экс-градоначальника Мусаева подписать постановление о предоставлении в собственность строительной фирме его отца ОАО «АСПК» земельного участка по сильно заниженной цене. Нанесённый городу ущерб составил более 44 млн рублей.

Напомним, Курбанов был задержан 25 июля. В ходе допроса он полностью признал свою вину и рассказал о проведённой совместно с шефом афере. В связи с этим в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В декабре генеральная прокуратура РФ утвердила в отношении Курбанова обвинительное заключение и передала дело в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Муса Мусаев был приговорён к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, плюс ещё три года ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при выделении муниципальных земельных участков. В конце декабря приговор вступил в законную силу.

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