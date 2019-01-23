Жениться в Татарии стали реже, а 35% браков распадаются в первые 5 лет

Казань, , 10:03 — REGNUM По итогам 2018 года в Татарии количество зарегистрированных брачных союзов относительно 2017 года снизилось на 7,8% — 24 865 против 26 983. Также отмечался спад разводов — на 1% (13 456 актов против 13 586). 35% всех расторгнутых браков в Татарии пришлись на первые пять лет совместной жизни супругов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад Управления ЗАГС кабинета министров РТ.

За последние десять лет, начиная с 2008 года, наибольшее число браков было зарегистрировано в 2011 году — 36 103, но уже с 2012 году начался спад до 33 172, и далее тенденция не изменилась, число желающих вступить в брачный союз из года в год снижалось. За январь-декабрь 2018 года спад числа браков наблюдался во многих районах республики. В Казани показатель снизился на 7,9% (с 11 378 до 10 477 пар), в Набережных Челнах — на 9,4% (с 3790 до 3432), а в районах — на 7,3%. Наибольший спад отмечался в Ютазинском районе — на 33,6%, Алексеевском — на 29,6% и Агрызском — на 28,7%.

«Пиковым» периодом стал август — за него было заключено 18,5% всех браков (4620 пар), наименее любим у брачующихся май — 849 пар зарегистрированы в этот месяц. В Татарии в 2018 году каждый пятый брак был межнациональным, всего их было зарегистрировано 4769 (19,2% от общего количества зарегистрированных браков в регионе). Ещё 1116 браков были зарегистрированы с иностранцами, что на 16,6% меньше, чем по итогам 2017 года.

Среди заметных тенденций ведомство отмечается увеличение среднего возраста вступления в брак. Ещё десять лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, а на сегодня на эту группу приходится около трети брачных союзов. 43,5% невест-2018 были в возрасте от 25 до 34 лет (против 44% по итогам 2017 года). Также схожая тенденция наблюдается шестой год подряд и у мужчин: 54,3% женихов 2018 года — граждане в возрасте от 25 до 34 лет. 22% женихов были в возрасте от 18 до 24 лет. В это же время 86 пар вступили в брак до достижения совершеннолетия одного из партнёров.

По итогам 2018 года число регистраций расторжения брака также снизилось, но всего на 1% — до 13 456 актов. Отдельно по Казани показатель, наоборот, вырос на 3,4%, в то время как в Набережных Челнах был спад на 3,2%.

«Наиболее кризисным периодом для молодой семьи являются первые 5 лет совместной жизни. Именно на этот период времени пришлось 35% всех случаев расторжения брака в 2018 году», — отмечается в докладе.