Польская студия Bloober Team рассказала о разработке игры Layers of Fear 2

Варшава, , 10:45 — REGNUM В преддверии выхода сиквела игры Layers of Fear компания Bloober Team представила видеодневник разработки проекта. Видео, опубликованное на YouTube-канале студии, рассказывает о сюжете будущей игры и источниках вдохновения для её создания.

Разработчики сообщают, что их главным источником вдохновения стала история кинематографа: от картин Жоржа Мельеса до современных фильмов. Главным героем Layers of Fear 2 станет звезда «золотого века» Голливуда. По сюжету игры, актёру предложат роль в картине, съёмки которой проходят в открытом океане. По задумке разработчиков, этот фильм станет дорогой к самопознанию для главного героя. Дата релиза будущего проекта пока не разглашается. Известно, что игра выйдет на PC, Xbox One и PS4.

Напомним, что оригинальная Layers of Fear — видеоигра в жанре психологический хоррор, разработанная компанией Bloober Team. По задумке авторов игры, геймеры берут на себя управление художником, страдающим психическим расстройством. Герой пытается закончить свою картину, путешествуя по дому и собирая необходимые для этого предметы. Дом художника постоянно видоизменяется, отражая прогрессирующее безумие персонажа.

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