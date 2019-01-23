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Власти Москвы назвали популярные места для парковых кафе и кофеен

Общество

​​​​В среднем на лот претендовали по три участника

Москва, 23 января 2019, 13:11 — REGNUM  В 2018 году на участие в аукционах за право торговли в 71 нестационарном торговом объекте Москвы, предназначенном под кафе и кофейни, поступило 217 заявок. Об этом заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сообщила пресс-служба ведомства. Такие объекты расположены в 14 парках и усадьбах столицы.

«Среднее превышение цены составило 73%. Самая активная борьба велась за лоты, расположенные в государственном музее-заповеднике «Царицыно» и парке «Кузьминки-Люблино». На объекты в этих локациях претендовали до шести участников, а начальная стоимость в среднем увеличивалась в 2−2,5 раза», — сообщил Геннадий Дёгтев.

Согласно результатам аукционов 2018 года, средняя стоимость 1 кв. метра в НТО «Общественное питание» составила 5,4 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на электронных торгах будет выставлено право торговли в 22 точках нестационарной торговли «Общественное питание». Победители городских аукционов откроют 65 заведений общественного питания в 10 парках Москвы.

Читайте подробнее: Победители торгов получат 65 точек общепита в парках Москвы

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