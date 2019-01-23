В Казахстане планируют перевести 30 популярных иностранных учебников

Астана, , 10:07 — REGNUM Общественный фонд «Национальное бюро переводов» заканчивает перевод на казахский язык 30 иностранных учебников, заявил исполнительный директор фонда Рауан Кенжеханулы на церемонии открытия года молодежи в Астане, сообщает 23 января издание «Казинформ».

Директор фонда отметил, что учебники будут выпущены в ближайшее время и станут доступны учащимся в новом учебном году. Кенжеханулы напомнил, что национальное бюро переводов было создано для реализации проекта по переводу 100 новых учебников на казахский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 2019 год в республике объявлен годом молодежи. 23 января в Астане проходит торжественная церемония открытия года молодежи.

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