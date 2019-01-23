На дорогах Прикамья выявили «белые пятна»

Пермь, , 09:52 — REGNUM В Пермском крае за год исследованию подвергли 72 региональных дороги. Изучалась зона покрытия мобильной связью и её провалы, так называемые «белые пятна», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

В крае остаётся актуальным вопрос о «белых пятнах» на дорогах, которые в краевой собственности, как для экстренных, так и для обычных телефонных звонков. В 2018 году сформирован реестр местных автодорог с информацией о покрытии и качестве сотовой связи.

По данным министерства информационного развития Прикамья, в 2018 году исследованы дороги регионального значения протяжённостью 3 тыс. километров. Выявлено 94 «белых пятна» протяжённостью 172 км.

На основе анализа создана интерактивная карта покрытия краевых дорог сотовой связью. Положительным результатом исследования министр информационного развития региона Игорь Никитин назвал то, что в 2018 году мобильные операторы улучшили покрытие сотовой связью 2G.

Между тем карту необходимо корректировать. Ряд муниципальных дорог меняют свой статус и переходят в собственность края. Их тоже надо исследовать. В министерстве заявили, что уже решён вопрос о проведении конкурса на то, чтобы исследовать как раз такие дороги.