Временное жильё нашли для 190 семей из магнитогорской многоэтажки

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:41 — REGNUM В Магнитогорске 190 семей из пострадавшей при обрушении подъезда многоэтажки уже нашли временное жильё. Заключены договоры аренды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В основном речь идёт о жильцах из демонтируемых седьмого и восьмого подъездов, а также о семьях из соседних пятого, шестого, девятого и десятого.

Также, напомним, для трёх семей власти уже купили квартиры. Продавцам из бюджетных средств были перечислены суммы исходя из 31 725 рублей за один квадратный метр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря под завалами оказались десятки жителей подъезда №7 многоэтажки на Карла Маркса, 164. 39 человек погибли.