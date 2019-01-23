«Мешок» арктического холода накроет Москву 23 января

Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве 23 января температура воздуха опустится до — 14оС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

"Сегодня температурный фон в Центральной России достигнет дна морозного колодца, столица окажется в мешке арктического холода, температура на 7 градусов станет ниже климатической нормы», — рассказали синоптики.

Осадков в регионе не ожидается, день будет солнечным. Температура в Москве опустится до — 14оС, в Подмосковье до —16оС. Вечером морозы окрепнут, обещают в центре.

Ветер юго-западный, скорость 2−7 метров в секунду, влажность воздуха составит 75−85%.Атмосферное давление останется на уровне 751 мм ртутного столба.