Социальные сети как камень преткновения для Церкви

Игорь Бекшаев, , 09:14 — REGNUM

За последние полгода Синодальный отдел Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации выпустил в свет две инструкции. Первая увидела свет в августе ушедшего года и называлась «Видеоблоги священников Русской православной церкви: рекомендации и советы». Вторая появилась только что и озаглавлена как «Рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб».

Следует вначале сказать, что последние лет десять руководство РПЦ предпринимало немало усилий для того, чтобы понять и разобраться, как Церкви действовать в новых реалиях, которые подарил миру интернет, и в частности социальные сети, чтобы, поняв или не поняв (ненужное вычеркнуть), выработать стратегию и тактику поведения в виртуальном пространстве. Было время, когда православные в интернете привычно кучковались на форумах, где под бдительным присмотром модераторов занимались любимым делом: мерились друг с другом знанием святых отцов и обвиняли друг друга в ереси. Все это напоминало пионерский лагерь, только виртуальный. С вожатыми, активистами, «горячими сердцами», примерными послушными мальчиками и девочками, естественно, также хулиганами и нарушителями распорядков (в семье не без урода, будем воспитывать) — выглядело все это очень «православно».

Воспитывали, виртуально ставили в угол, то есть лишали слова, помаленьку хулиганы рассосались, ушли в социальные сети, где их никто не модерировал, и они могли говорить, что хотели. «Хулиганить» как бы. На форумах остались самые послушные и примерные, но им вскоре стало скучно, поскольку обвинять в ереси было некого, и они тоже стали утекать в «опасные» для них сети. Туда же потекли модераторы и организаторы православных форумов, оставив свою паству в закрытом помещении обсуждать пользу и вред от чрезмерности подвига и прочие очень важные вопросы. Иначе говоря, тоже повели себя, как хулиганы., что уже выглядело «неправославно». В итоге, столкнувшись с таким вот явлением, Церковь в лице руководства чуть не каждый год начала плодить различные директивы.

В них Церковь то ли пыталась так, вслух проговорив свои недоумения, понять, что со всем этим делать, то ли из последних сил старалась воздействовать авторитетом и призывать к единообразию во мнениях. Директивы, впрочем, были довольно противоречивыми, иной раз призывали к сдержанности, а то и вовсе отказу от выступлений, добровольной или не очень словесной аскезе, то вдруг заявлялось о том, что интернет предоставляет новые возможности для миссии и надо этими возможностями воспользоваться. Соответственно, возвращаясь к синодальным инструкциям, заметить можно следующее.

Во-первых, о видеоблогах в них сообщается, что те заслуживают особого пристального внимания и даже «поддержки Матери Церкви». Способы поддержки, однако, не прописываются, но можно понять, дочитав до конца, что «рекомендации и советы» и есть та самая поддержка. В основном повествуется о двух вещах: о проблемах, которые ждут блогера, взявшего на себя ношу видеомиссии, и опасностях, которые его ждут. К проблемам относятся: агрессивная среда, отсутствие времени и безграмотность. Опасностями следует считать возможность впасть в «гуруизм», избыточное привлечение внимания к себе лично, «монетизацию» блога, неподобающий формат выбранного для общения языка и внешнего вида, политизацию, ну и прочее по мелочи.

Во-вторых, если брать последнюю по времени «Рекомендацию», то она апеллирует к епархиальным и приходским службам, с первых строк сообщая: «Церковь состоит из людей — она должна быть там, где находится ее паства, и использовать для проповеди все средства и возможности, не нарушающие Закона Божьего, канонических правил и святоотеческой традиции». Дальше идет краткий экскурс в социальные сети, для кого-то зачем-то составленный (для архиереев, может?), и общие пожелания о том, как вести и продвигать блог с православной тематикой. Присутствуют здравые мысли, которые православным, задействованным в информационном сопровождении приходской жизни, и впрямь в голову приходят довольно редко:

«Самая распространенная ошибка при ведении группы епархии, прихода или монастыря в социальных сетях — превращение ее в «зеркало» официального ресурса посредством автоматического или ручного размещения одних и тех же новостей во все соцсети епархии, без учета специфики соцсетей в целом и каждой из них по отдельности. Чаще всего в таких случаях перепечатываются материалы с основного сайта или вовсе ставятся «голые» ссылки без пояснений, что является недопустимым».

Мысль верная, но сложно усвояемая по причине того, что религия в принципе — это зеркало самой себя позавчерашней с легким косметическим изменением. Официально она друг, брат и даже мать всего хорошего, это знают все, это и есть заявленная с самого начала возможность «не нарушить Закона Божьего, канонических правил и святоотеческой традиции». Все, что изречено официально, — это хорошо, поэтому православные епархиальные, а тем паче приходские информационные листы представляют собой перепечатку «сверху». Не важно, откуда даже, с сайта патриархата или из «Цветника духовного» выдержек надергано. Главное, что оно проверено, промодерировано и не имеет шансов совершить ошибок.

Для наполнения же блога не перепечатками, а оригинальными мыслями, надо эти мысли иметь в первую очередь. А кто их имеет? Архиереи тоже люди, хоть и над ними совершено аж целых три таинства хиротонии и благодати, следовательно, больше, чем у всех прочих людей на свете, кроме других епископов. Возможно, по этой или какой другой причине многие архиереи довольно ревниво относятся к священникам заметным. Бывают случаи запретов на ведение блога с контентом весьма высокого интеллектуального содержания, угрозы запрета служения. Об этих случаях известно, чаще в узких кругах, так как расширение круга известности тоже грозит неприятностями. Поэтому священники, которым есть что сказать и которые умеют это делать, либо прячутся под замок, либо прекращают всякую деятельность хотя бы на время.

И, повторим, поскольку архиереи тоже люди, они, возможно, боятся, что сверху заметят, что на их территории кто-то активен с отклонением от генеральной линии. Сами они генеральную линию понимают так же, как и Синодальный отдел, в духе всего «не нарушающего Закона Божьего, канонических правил и святоотеческой традиции». Но то, что выглядит слишком умным и прежде не встречаемым в катехизисе, в принципе очень сложно проверить, нарушает оно или нет. А если еще какие-то критические замечания в адрес катехизиса, то вообще похоже на ересь. По этой причине синодальные рекомендации будут все равно поняты так, что лучше перестраховаться. Главное, не пропустить чего-то не того. Ну и в итоге остается обычно «Цветник духовный».

Вместе с тем не будем исключать, что все новомодные слова из «рекомендаций», как «нарратив», «нативность», «мотиваторы», «маркетинг», подвигнут церковные власти на местах привлечь тех, кто способен сказать пару слов от себя. Другой интересной мыслью в «рекомендациях» является та, что «для успешного развития групп требуются финансовые вложения в продвижение». Тут момент, как говорят, психологический. Когда речь заходит о деньгах, обычно это является сигналом, что дело серьезное. Денег, скорее всего, все равно никто не даст, но сигнал получен. Возможно, такое своеобразное повышение статуса затеи придаст ей импульс, и ожидаемое качество миссии в соцсетях появится за счет ослабления бдительности.

Но также заметим, что когда человеку есть что сказать, ему не нужна рекомендация, где и как говорить. А если нечего сказать, то и рекомендации не помогут. Заменой тому, когда сказать нечего, а «надо» или «велят», «рекомендуют», является бесконечное перемешивание дежурных слов. Хотя все уже привыкли к тому, что сверху спускается потоп документации, отчего не исключено, что еще пара десятков таких инструкций — и в Церкви перестанут одергивать тех, кто умеет и может привлекать людей без всяких прописанных «технологий». Если к тому времени кто из способных еще останется.