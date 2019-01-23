Среда, 23 Января 2019 года
09:21:30 МСК

Певец Крис Браун освобожден из-под стражи в Париже после допроса

Общество

Американский артист подозревается в групповом изнасиловании

Париж, 23 января 2019, 09:07 — REGNUM  Американский певец Крис Браун освобожден из-под стражи в Париже, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру.

29-летний артист был отпущен на свободу вечером 22 января после допросов. Адвокат Брауна Рафаэль Чич заявил, что его клиент невиновен и намерен подать иск о клевете против девушки, выдвинувшей обвинение в изнасиловании. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Браун был помещен под стражу 21 января по подозрению в групповом изнасиловании и в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с наркотиками. 24-летняя девушка заявила полиции, что певец вместе с другом и охранником надругались над ней в ночь с 15 на 16 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Певца Криса Брауна подозревают в групповом изнасиловании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изнасилования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить