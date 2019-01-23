Певец Крис Браун освобожден из-под стражи в Париже после допроса

Париж, , 09:07 — REGNUM Американский певец Крис Браун освобожден из-под стражи в Париже, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру.

29-летний артист был отпущен на свободу вечером 22 января после допросов. Адвокат Брауна Рафаэль Чич заявил, что его клиент невиновен и намерен подать иск о клевете против девушки, выдвинувшей обвинение в изнасиловании. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Браун был помещен под стражу 21 января по подозрению в групповом изнасиловании и в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с наркотиками. 24-летняя девушка заявила полиции, что певец вместе с другом и охранником надругались над ней в ночь с 15 на 16 января.

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