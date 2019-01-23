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Муж Ксении Собчак разбил нос режиссеру Богомолову

Общество

Мужчины повздорили в кафе, после чего вышли выяснять отношения на улицу

Москва, 23 января 2019, 09:04 — REGNUM  Потасовка на входе в одно из кафе в центре Москвы между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым привела к травме лица последнего, передает телеканал «РЕН-ТВ».

Один из очевидцев драки рассказал, что вечером 21 января мужчины повздорили в кафе, после чего вышли на улицу. Уже на улице деятели российской культуры начали выяснять отношения при помощи рукоприкладства. Сообщается, что в драке одержал верх Виторган, разбивший нос своему «визави».

Богомолов в Instagram написал, что в результате драки у него сломан нос и травмирован череп. Также отмечается, что указанный конфликт мог произойти из-за женщины — супруги Виторгана Ксении Собчак.

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