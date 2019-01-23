Пострадавшие в магнитогорской трагедии получили уже 192 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:51 — REGNUM В Магнитогорске пострадавшие из-за обрушения седьмого подъезда многоэтажки получили помощь на общую сумму 192 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

67 млн рублей поступило из средств Магнитогорского меткомбината. Ещё 66 млн пришли в виде помощи из областного бюджета. А 51,5 млн направили из резервного фонда правительства России.

Также граждане получили помощь из средств с благотворительного счёта на сумму 7,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря. После обрушения седьмого подъезда 12-подъездной десятиэтажки под завалами оказались десятки людей. 39 погибли.