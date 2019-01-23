Температурный рекорд побит в Чите

Чита, , 08:41 — REGNUM Теплые воздушные массы, сместившиеся в Забайкалье из Красноярского края, установили температурный рекорд. По данным ФГБУ «Забайкальское УГМС», средние суточные температуры по центральным, южным районам края оказались на 7−19°С выше средних многолетних значений.

«Такую погоду обусловило смещение воздушных масс с северных районов Европы. Облачная и ветреная погода препятствует восстановлению Сибирского антициклона, который устанавливает зимний режим погоды над Забайкальем», — отмечают синоптики.

Так, 21 января 2019 года в Чите был перекрыт суточный максимум температуры на этот день. Максимальная температура составила — 3,4°, тогда как предыдущий максимум (-4,4°С) отмечался в 1955 году.

По заверению забайкальских синоптиков, такого теплого января в этом тысячелетии не наблюдалось. Также они отмечают, что в течение недели температура начнет постепенно понижаться, но сильных морозов не ожидается.