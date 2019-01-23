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Анастасия Костенко развеяла слухи о брачном контракте с Дмитрием Тарасовым

Общество

Наличием брачного договора очень интересовались подписчики модели

Анастасия Костенко развеяла слухи о брачном контракте с Дмитрием Тарасовым
Стен, Ян. Брачный контракт. 1668

Москва, 23 января 2019, 08:31 — REGNUM  Модель Анастасия Костенко утолила любопытство своих поклонников и прокомментировала слухи о наличии брачного контракта между ней и её супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым. Подробности и детали своего брака модель раскрыла на странице в Instagram.

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На вопрос подписчиков она ответила, что никакого брачного контракта у них с мужем нет, потому их связывают искренние чувства, и они доверяют друг другу. Поэтому никаких юридических бумаг им оформлять не требуется.

Как известно, футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заключал брачный договор со своей предыдущей супругой, телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Многие тогда осудили спортсмена. Также негативно к этому отнеслась и мать Бузовой, которая считает, что Тарасов никогда не любил по-настоящему её дочь.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в начале 2018 года. В июле 2018 года у них родилась дочь Милана.

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