Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM В Нью-Йорке суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы сутенеру Лавелеусу Перселлу, клеймившему проституток персональным «клеймом», сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Отмечается, что Перселл, также известный в определенных кругах под кличкой «Король казино», с 2012 по 2017 годы промышлял в Нью-Йорке, Пенсильвании и Северной Каролине. Сутенер был известен жестоким нравом, регулярно избивал проституток и делал на шее у каждой татуировку-клеймо.

Сообщается, что злоумышленник втягивал своих жертв в занятие проституцией, знакомясь с ними в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что украинский генпрокурор Юрий Луценко поддерживает идею легализации проституции и свободной торговли огнестрельным оружием.

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