Экс-глава новосибирского муниципалитета осуждён за махинации с зёмлей

Новосибирск, , 08:16 — REGNUM В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы сельсовета Новосибирского района Николая К. За превышение полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) он приговорён к лишению на два года условно, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Установлено, что на протяжении 5,5 лет — с 15 марта 2010 года по 8 октября 2015 года — Николай К., исполняя полномочия главы администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района, незаконно заключил с ООО «Инотех» договор аренды земельного участка, расположенного в Толмачевском сельсовете. После чего также незаконно продал семь нежилых зданий, находящихся на этом участке, впоследствии была отчуждена и земля.

В 2016 году суд признал недействительными договоры аренды земельного участка, а также договоры купли-продажи помещений и земельного участка. Нежилые здания и земельный участок возвращены администрации Верх-Тулинского сельсовета.

В ведомстве уточнили, что ущерб муниципальному образованию от действий бывшего чиновника оценивается в почти 260 млн рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на двагода. Подчёркивается, что к основному наказанию применена статья 73 УК РФ («Условное осуждение»), установлен испытательный срок один год, а также вменены дополнительные обязанности. Приговор в законную силу не вступил.