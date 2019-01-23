Граждане РФ дали определение, что такое успешный человек

Москва, , 08:11 — REGNUM Менее половины жителей России (43%) могут сказать о себе «я успешный человек». Чаще других такой ответ дают люди с высшим образованием и обеспеченные. Не считают себя успешными 50% опрошенных (в основном — малообеспеченные люди). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

По мнению большинства опрошенных, успешный человек — это тот, у которого есть материальное благополучие, достаток (28%), кто осуществил свои планы, достиг своих целей (13%), и у кого есть хорошая, интересная работа (13%). 17% затруднились ответить.

Кроме того, успешен тот, кто удовлетворен своей жизнью, испытывает спокойствие, счастье, а также человек, который добился самореализации и нашел свое место в жизни

В ходе опроса граждане РФ ответили, что означает успех для них самих. Это прежде всего семья и дети (71%), хорошее здоровье (69%) и финансовое благополучие (60%). Работа и гармония в жизни заняли четвертое и пятое место (39% и 30% соответственно).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 13 января 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с проведенным опросом 83% жителей России в целом считают себя счастливыми.

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