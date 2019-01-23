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20 тыс. девушек из Нигерии принуждаются к проституции в Мали — СМИ

Общество

Девушкам обещали работу в Малайзии, а затем нелегально продавали их в отели и ночные клубы в Мали

Лагос, Нигерия, 23 января 2019, 08:29 — REGNUM  Представители агентства в Нигерии, которое занимается борьбой с нелегальной торговлей людьми, заявили, что получили точную информацию о том, что около 20 тыс. девушек из Нигерии принуждаются к проституции в Мали, передает CNN Africa.

Многие из девушек, которые работают в отелях и ночных клубах, были проданы туда нелегально. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством по борьбе с нелегальной торговлей людьми в Нигерии совместно с правительством Мали в декабре 2018 года.

Аринзе Осакве, представитель агентства, рассказал, что торговцы людьми предлагали девушкам работу в Малайзии, затем продавали их в Мали. Некоторых продавали на золотые рудники на севере Мали в качестве секс-рабынь.

Ежегодно тысячи девушек из Нигерии нелегально вывозятся за границу, в особенности в Европу. Около 97% жертв нелегальной торговли людьми в Нигерии — женщины. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM).

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Торговля людьми
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