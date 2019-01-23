В Красноярске объявлен «мусорный» митинг, чиновников зовут «выйти к народу»

Красноярск, , 07:54 — REGNUM Инициативная группа жителей Красноярска подала уведомление о проведении митинга «Против произвола в сфере мусорной реформы». В документе, направленном в мэрию, говорится, что акция протеста запланирована на 3 февраля 2019 года. Предполагаемое количество участников — 300 человек.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, фотографию уведомления на своей странице в Facebook разместила жительница Красноярска, руководитель инициативной группы Евгения Елизарьева.

«Посмотрим, как депутаты, министры выйдут к народу и ответят за служение людям, которые кормят и избрали их!» — такой записью сопроводила Елизарьева фотографию.

Активисты намерены провести митинг на Театральной площади либо на площади у БКЗ.

Цель мероприятия — выразить протест «против резко ведущей к дальнейшему обнищанию людей позиции администрации города Красноярска, депутатов Красноярского городского совета, правительства Красноярского края и губернатора по вопросам, связанным с мусорной реформой в городе Красноярске».

«Несмотря на то, что все причастные стороны признают неподготовленность инфраструктуры, частичную несостоятельность регоператоров и т. д., тем не менее обременяют граждан оплатой за несуществующую услугу уже в ближайший период», — говорится в уведомлении.

Инициативная группа считает, что реформирование нужно разделить на несколько этапов и первоначально, до 2020 года, не вовлекать граждан, а заниматься формированием инфраструктуры, логистикой и так далее.

Также организаторы уведомили о том, что на митинге будет вестись сбор подписей под соответствующим обращением к президенту РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время новогодних выходных в Красноярске случился мусорный коллапс. Жители массово жаловались на переполненные мусорные контейнеры и захламлённую территорию вокруг них. К проблеме подключились краевые власти, и режима ЧС, по их словам, удалось избежать.

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21 января стало известно, что инициативная группа жителей Красноярска, чтобы выразить протест против мусорной реформы, решила отослать в посылках мусор чиновникам и депутатам Госдумы от Красноярского края.

«Вот берите и нюхайте! Родной мусор города Красноярска вам посылаем», — прокомментировала Евгения Елизарьева.

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Напомним, так называемая мусорная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. Что касается Красноярского края, регион поделён на 19 технологических зон. В Красноярске ежемесячная плата за услугу по вывозу мусора на левобережье (региональный оператор ООО «Красноярская рециклинговая компания») составила 79,74 руб. с человека для многоквартирных домов и 125,31 руб./чел. для жилых домов (частный сектор). На правобережье (региональный оператор ООО «Ростех») — 87,51 руб./чел. для многоквартирных домов и 137,51 руб./чел. для жилых домов в частном секторе. По другим технологическим зонам края плата составит от 63,39 руб. до 124,39 руб. на одного человека в месяц в многоквартирных домах и от 99,61 руб. до 199,03 руб. в жилых домах.

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