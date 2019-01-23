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Следователи требуют ареста угонщика самолёта «Аэрофлота»

Общество

Сейчас подозреваемый задержан

Следователи требуют ареста угонщика самолёта «Аэрофлота»
Наручники

Ханты-Мансийск, 23 января 2019, 07:52 — REGNUM  В Югре сотрудники СКР будут требовать ареста угонщика самолёта авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего перелёт из Сургута в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Сейчас этот гражданин задержан. С ним работают следователи. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка угона воздушного судна была предпринята 22 января после вылета из Сургута. Один из пассажиров потребовал направить лайнер в Афганистан. Командир корабля совершил посадку в Ханты-Мансийске, и там угонщик был задержан.

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