Следователи требуют ареста угонщика самолёта «Аэрофлота»

Ханты-Мансийск, , 07:52 — REGNUM В Югре сотрудники СКР будут требовать ареста угонщика самолёта авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего перелёт из Сургута в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Сейчас этот гражданин задержан. С ним работают следователи. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка угона воздушного судна была предпринята 22 января после вылета из Сургута. Один из пассажиров потребовал направить лайнер в Афганистан. Командир корабля совершил посадку в Ханты-Мансийске, и там угонщик был задержан.