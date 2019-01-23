Правозащитница раскрывала подоплёку популярности эвтаназию в США

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Рост популярности эвтаназии в Соединённых Штатах имеет под собой несколько причин. Прежде всего, это действующие в ряде штатов страны законы, которые легализируют эвтаназию. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила американская правозащитница Кристен Хэнсон.

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Именно эти законы оставляют уязвимых пациентов беззащитными, а страховые компании подталкивают к отказу пациентам в оплате дорогого лечения, вместо которого предлагается эвтаназию.

«Эти законы создают извращённые стимулы, чтобы фирмы, занимающиеся медицинским страхованием, отказывали пациентам в необходимом лечении, а вместо этого предлагали им помощь в самоубийстве», — рассказывает правозащитница.

Кристен Хэнсон заявила, что нельзя допустить полной легализации эвтаназии на территории страны.

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«Смерть — это не сострадательная забота. Когда эвтаназию легализуют, она неизменно будет самой дешёвой «медицинской помощью», — уверена Кристен Хэнсон.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года закон, разрешающий эвтаназию для тяжелобольных, начал действовать в американском штате Калифорния. Калифорния стала шестым штатом США, где пациенты имеют «право на смерть», после Монтаны, Нью-Мехико, Орегона, Вермонта и Вашингтона.

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