Среда, 23 Января 2019 года
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В захваченном самолёте Сургут — Москва не нашли взрывчатки и оружия

Общество

Биологические образцы отправлены на исследование

Ханты-Мансийск, 23 января 2019, 07:47 — REGNUM  У угонщина самолёта Сургут — Москва и в самом лайнере не найдено ни оружия, ни взрывчатых веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственно управлении на транспорте.

Следователи оперативно осмотрели самолёт, который угонщик пытался отправить в Афганистан. С места взяты биологические образцы, которые направлены на исследование.

Напомним, днём 22 января один из пассажиров потребовал от экипажа изменить курс и лететь в Афганистан. После посадки в аэропорту Ханты-Мансийска он был задержан.

Теперь ему грозит до 12 лет колонии. А пассажиры уже прибыли в Москву, за ними был выслан резервный борт.

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