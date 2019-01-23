В захваченном самолёте Сургут — Москва не нашли взрывчатки и оружия

Ханты-Мансийск, , 07:47 — REGNUM У угонщина самолёта Сургут — Москва и в самом лайнере не найдено ни оружия, ни взрывчатых веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственно управлении на транспорте.

Следователи оперативно осмотрели самолёт, который угонщик пытался отправить в Афганистан. С места взяты биологические образцы, которые направлены на исследование.

Напомним, днём 22 января один из пассажиров потребовал от экипажа изменить курс и лететь в Афганистан. После посадки в аэропорту Ханты-Мансийска он был задержан.

Теперь ему грозит до 12 лет колонии. А пассажиры уже прибыли в Москву, за ними был выслан резервный борт.