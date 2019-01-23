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Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ

Общество

... и встретится со студентами вуза

Москва, 23 января 2019, 07:45 — REGNUM  Сегодня, 23 января, президент РФ Владимир Путин проведет заседание попечительского совета МГУ им.Ломоносова. Заседание проёдет в здании Института стран Азии и Африки, сообщается на сайте Кремля.

Участники заседания обсудят промежуточные итоги программы развития МГУ до 2020 года, а также повышение конкурентоспособности университета среди других университетов мира.

После заседания в преддверии Дня студента президент встретится со студентами МГУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробнее: Путин и Эрдоган обсудят создание буферной зоны в Сирии

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