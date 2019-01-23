Пассажиры захваченного в Югре самолёта прибыли в Москву

Ханты-Мансийск, , 07:39 — REGNUM Пассажиры захваченного жителем Югры самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва прибыли на место назначения. Самолёт приземлился в аэропорту «Шереметьево» в 01:11 23 января по местному времени, говорится на онлайн-табло авиакомпании.

Таким образом, общая задержка самолёта составила 6 часов 50 минут. Ранее ожидалось, что их прибытие задержится на 10 часов 16 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вылета из Сургута один из пассажиров потребовал от экипажа изменить курс и лететь в Афганистан. Самолёт приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска, якобы для дозаправки. Прямо в салоне самолёта угонщик был задержан. Теперь ему грозит до 12 лет колонии, а за пассажирами из Москвы отправили резервный борт.