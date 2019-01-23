В одном из городов США могут ввести обучение курдскому языку

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM В средних школах американского города Нэшвилл могут ввести обучение курдского языка, сообщает 23 января Kurdistan.ru.

По данному вопросу состоится голосование, решение о проведении которого было принято на основании просьб многочисленного курдского населения, проживающего в городе.

«Исследования показали, что ученики, владеющие грамотой родного языка, легче усваивают грамоту нового языка, в частности английского», — отметила руководитель отделения мировых языков в одном из учебных заведений Нэшвилла Джилл Петти.

Напомним, населения города Нэшвилл, являющегося столицей штата Теннеси, составляет порядка 700 тыс. человек. Школы города посещает свыше 1 тыс. 100 курдских учеников. Если решение о введении курдского языка в обучение состоится, учебные заведения будут его внедрять, если наберут достаточно желающих посещать соответствующие уроки.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Курдское население изгоняется из иракского Киркука