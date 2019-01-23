Среда, 23 Января 2019 года
07:36:55 МСК

Молодежь Якутска обучат семейной жизни

Общество

Для молодых родителей будут проводиться психологические тренинговые занятия и лекции об основах семейной жизни

Якутск, 23 января 2019, 07:36 — REGNUM  Студенты и молодые родители образовательных учреждений Якутска пройдут обучение в направлении педагогики и психологии семьи, сообщает 23 января пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

Для студентов и молодых родителей будут проводиться психологические тренинговые занятия и лекции об основах семейной жизни, выборе партнера, мужской и женской роли. Упор на занятиях будет сделан на развитие коммуникативных навыков в семье.

«В основе проекта — социальная проблема, которую мы попытаемся решить поэтапно. По статистическим данным, семья оказалась наиболее уязвимой категорией социума: наблюдается уменьшение числа браков, снижение рождаемости, увеличение количества разводов, потеря нравственных ориентиров, усиливается тенденция к уменьшению числа детей в семьях», — пояснила профессор Педагогического института СВФУ Мария Прокопьева.

В процессе обучения примут участие студенты пединститута СВФУ, Якутского педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева, Якутского медицинского колледжа и молодых родителей воспитанников детских садов «Парус» и №88 Якутска. Отмечается, что занятия для родителей воспитанников последнего уже начались.

Читайте также: Психологи СВФУ изучат подходы к воспитанию детей на севере Якутии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежная политика в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить