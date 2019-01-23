Молодежь Якутска обучат семейной жизни

Якутск, , 07:36 — REGNUM Студенты и молодые родители образовательных учреждений Якутска пройдут обучение в направлении педагогики и психологии семьи, сообщает 23 января пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

Для студентов и молодых родителей будут проводиться психологические тренинговые занятия и лекции об основах семейной жизни, выборе партнера, мужской и женской роли. Упор на занятиях будет сделан на развитие коммуникативных навыков в семье.

«В основе проекта — социальная проблема, которую мы попытаемся решить поэтапно. По статистическим данным, семья оказалась наиболее уязвимой категорией социума: наблюдается уменьшение числа браков, снижение рождаемости, увеличение количества разводов, потеря нравственных ориентиров, усиливается тенденция к уменьшению числа детей в семьях», — пояснила профессор Педагогического института СВФУ Мария Прокопьева.

В процессе обучения примут участие студенты пединститута СВФУ, Якутского педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева, Якутского медицинского колледжа и молодых родителей воспитанников детских садов «Парус» и №88 Якутска. Отмечается, что занятия для родителей воспитанников последнего уже начались.

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