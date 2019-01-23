Минобрнауки Казахстана отчитался о развитии высшего образования

Астана, , 07:23 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев отчитался о повышении доступности и качества высшего образования в стране, а также об улучшении условий проживания студентов, сообщили 23 января в пресс-службе председателя правительства республики.

Министр отметил, что в 2018 году количество образовательных грантов увеличилось на 20 тыс., до 69 тыс. мест. В бакалавриате обучаются 53 тыс. студентов, в магистратуре — 13 тыс., по программам PhD — 2 тыс.

Сагадиев добавил, что около 50% всех обучающихся по гранту получают образование по техническим специальностям. Кроме того, около 20% грантов направлено на подготовку учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в рейтинг лучших вузов развивающихся стран по версии британского издания Times Higher Education вошли два вуза Казахстана: Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) и Евразийский национальный университет имени Гумилёва (ЕНУ).

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