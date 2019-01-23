Китай запустил прямой рейс между Цзинанем и столицей Финляндии Хельсинки

Пекин, , 06:39 — REGNUM Прямой рейс соединит столицу китайской провинции Шаньдун на востоке страны города Цзинань со столицей Финляндии городом Хельсинки, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Рейс будет осуществляться с 8 апреля китайской авиакомпанией Tibet Airlines. Он станет первым прямым между Цзинанем и Финляндией, сообщили в маркетинговом отделе аэропорта города Цзинань.

Кроме того, рейс станет первым межконтинентальным рейсом для авиакомпании Tibet Airlines, которая также станет первой китайской авиакомпанией, установившей прямой рейс между Китаем и Финляндией.

Рейс будет осуществляться раз в неделю в апреле 2019 года и дважды в неделю с мая на самолётах Airbus 330. В настоящее время уже осуществляются прямые рейсы между городами Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Чунцин, Сиань и Нанкин и Хельсинки. Таким образом, Цзинань станет уже восьмым. Время перелета оценивается приблизительно в 10 часов и конечным пунктом назначения станет аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямой рейс между китайским городом Гуанчжоу и филиппинским городом Себу.

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