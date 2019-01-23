Учеников всех школ Якутска отправили на карантин

Якутск, , 06:28 — REGNUM Эпидемическая ситуация в Якутске оценивается как напряжённая. Чтобы уровень заболеваемости перестал расти, принято решение закрыть все школы столицы Якутии на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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Занятия отменены с 23 января до 1 февраля, в том числе и в учреждениях дополнительного образования. Запрещается также проведение внешкольных мероприятий. На карантин закрыты не только школы города, но и учебные заведения пригородных посёлков.

По информации Роспотребнадзора Якутии, в медицинских организациях столицы республики введены в действие планы противоэпидемических мероприятий, создан запас противовирусных, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. Дети в возрасте до трёх лет, беременные женщины и горожане с внебольничными пневмониями взяты врачами под особое наблюдение.

Всем жителям Якутска для профилактики рекомендовано носить медицинские маски, принимать противовирусные препараты и ограничить детей от посещения мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, магазинов и учреждений общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 14 по 20 января заболеваемость ОРВИ в регионе превысила эпидемические пороги на 46,1%, в столице республике Якутске — на 62%. 82% заболевших — дети. Болезни вызывают вирусы негриппозной этиологии, но при этом возрастает и доля вирусов гриппа — она достигла 35%.