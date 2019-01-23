Новогодний бум в Китае: 300 тыс. пассажиров улетели домой за первые сутки

Пекин, , 06:12 — REGNUM Крупнейшая китайская авиакомпания China Southern перевезла 300 тыс. пассажиров за первый день транспортного пика в преддверии Китайского Нового года, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Около 1,8 тыс. рейсов было выделено для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на авиаперелеты на время 40-дневного пика пассажироперевозок во время Весеннего Фестиваля, который всему миру больше известен, как Китайский или Восточный Новый год.

Компания China Southern, базирующаяся в городе Гуанчжоу на юге Поднебесной, облагает внушительным флотом из 840 самолетов, что делает ее крупнейшей в Азии и третьей по величине в мире. Авиакомпания внедрила серию новых цифровых средств для усовершенствования качества перелета пассажиров, отмечает издание.

Напомним, что праздничный транспортный пик в Китае продлится с 21 января по 1 марта 2019 года. Авиаперевозчики ожидают, что по всей стране будет осуществлено 73 млн путешествий, что на 12% больше, чем годом ранее в тот же пиковый период.

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