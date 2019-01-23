Власти китайского Тяньцзиня сделают доставку почты «экологичной»

Тяньцзинь, Китай, , 05:41 — REGNUM Более 2 тыс. экологически-чистых автомобилей было выпущено на улицы города Тяньцзиня на севере Китая для развоза посылок, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

К концу 2018 года доля таких автомобилей в сфере доставки почты и в сфере доставки почтовых грузов в целом составила одну шестую часть от общего их числа. Город таким образом ведет целенаправленную кампанию по борьбе с вредными выбросами в атмосферу. Власти города планируют в дальнейшем все больше внедрять экологически чистый транспорт и в 2019 году довести общее количество таких автомобилей в сфере развоза почты до 2,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, власти столицы китайской провинции Хайнань города Хайкоу также внедряют экологически чистый транспорт, но в данном случае — в сфере проката транспортных средств.

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