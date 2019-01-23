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Российский космонавт сделал уникальный фотоснимок Петербурга

Общество

Траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположен Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 23 января 2019, 05:29 — REGNUM  Российский космонавт Олег Кононенко сделал уникальный снимок ночного Санкт-Петербурга с борта Международной космической станции (МКС). Снимок опубликован на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

https://twitter.com/roscosmos/status/1087747763998203904

Сложность снимка заключалось в том, что погода в Северной столице зачастую пасмурная, а траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположен Санкт-Петербург. Однако космонавту удалось выбрать правильное время для того, чтобы сделать столь редкий снимок.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января китайская межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» передала на Землю первые в мире фотографии с поверхности обратной стороны Луны. Ранее фотоснимки обратной стороны этого спутника Земли делались лишь из космоса.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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