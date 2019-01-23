Прокатный флот автомобилей в китайской провинции Хайнань станет «зелёным»

Хайкоу, Китай, , 05:21 — REGNUM В городе Хайкоу, столице тропической курортной островной провинции Хайнань на самом юге Китая прекратили выдавать лицензии на прокат и наём автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Теперь весь «автомобильный прокатный флот» города будет состоять исключительно из автомобилей на «чистой энергии», сообщили местные власти. В настоящее время в городе Хайкоу зарегистрировано 7343 автомобиля в этой сфере, но только 5% из них (390 автомобилей) приводятся в движение «чистой энергией». Хайнань планирует уже к 2030 году перевести все эти автомобили на электричество, водород или газ с целью продвижения «зеленой энергетики».

Отметим, что на острове Хайнань проживает более 9 млн человек, которые обладают 1,8 млн автомобилей. Власти острова планируют представить 5,6 тыс. экологически чистых автомобилей и построить более 10 тыс. специальных заправочных станций и станций подзарядки.

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