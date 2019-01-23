На юге Китая арестована банда вымогателей из 62 человек

Шэньчжэнь, Китай, , 04:58 — REGNUM Полиция города Шэньчжэня провинции Гуандун на юге Китая арестовала 62 человек за организацию серии уголовных преступлений, включая создание онлайн-казино, нелегальное лишение свободы и вымогательство, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Банда целенаправленно создавала долговые ловушки своим жертвам в казино, а затем используя насильственные методы и нелегальное лишение свободы, выбивала из них долги, сообщили в Бюро общественной безопасности Шэньчжэня.

Во время облавы, осуществленной полицией в ноябре 2018 года, было заморожено почти 23 млн юаней (около $3,38 млн.) денежных средств на счетах и изъято более 120 млн юаней по более, чем 30 эпизодам преступлений.

В декабре 2018 года член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава Комиссии по политических и юридическим вопросам при ЦК Компартии Китая призвал приложить как можно больше усилий в борьбе с преступными группировками и улучшить работу политических и правоохранительных органов.

В ноябре 2018 года в общей сложности 572 чиновника были наказаны за недолжное исполнение своих обязательств во время первого раунда инспекций, проведенного центральными властями Китая по борьбе с организованной преступностью. Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти также решили всерьез заняться чиновничьей «крышей» криминальных группировок.

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