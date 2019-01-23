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Швейцарский пловец грозится переплыть Байкал

Общество

Пловец собирается отправиться в путешествие 8 июля

Швейцарский пловец грозится переплыть Байкал
Байкал

Берн, 23 января 2019, 04:38 — REGNUM  Намерение переплыть Байкал выразил пловец-экстремал Эрнст Бромайс из Швейцарии, сообщает Press Association.

Швейцарец собирается отправиться в путешествие 8 июля, проплыв вдоль восточного берега озера 800 км. На весь заплыв уйдет порядка двух месяцев — с перерывами на отдых на берегу озера.

Акция преследует цель привлечь внимание общественности к проблеме водных ресурсов планеты. Это не первая подобная акция Бромайса, который борется таким образом с техногенными загрязнениями рек и озер: он уже переплыл 200 озер.

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Проблемы Байкала
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