Из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Тюмени закрыли все школы на карантин

Тюмень, , 03:29 — REGNUM В связи с участившимися случаями заболевания учащихся ОРВИ и гриппом в школах Тюмени решено временно приостановить учебный процесс, сообщает пресс-служба тюменской администрации.

Сообщается, что школы будут закрыты на карантин с 23 по 29 января включительно. Решение было принято на основе заключения санитарно-противоэпидемической комиссии. Предполагается, что такая мера должна остановить рост числа заболевших ОРВИ и гриппом среди школьников. Как отмечает департамент здравоохранения Тюменской области, за вторую неделю января эпидемиологический порог в Тюмени по заболеваниям ОРВИ и гриппом превышен на 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области сообщила, что уровень эпидемиологического порога в Екатеринбурге превышен на 90%. За период с 14 по 20 января было зарегистрировано 37,5 тысяч случаев заболевание гриппом и ОРВИ. В связи с этим в области временно закрыты 59 групп в 56 детских садах и 33 класса в 19 школах.

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