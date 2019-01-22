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Иерусалимский патриарх благословил прихожан Украинской православной церкви

Общество

Патриарх Феофил III принял делегацию УПЦ Московского патриархата

Иерусалим, 22 января 2019, 23:21 — REGNUM  Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III 22 января принял в своей резиденции делегацию Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

«В своём назидательном слове паломникам с Украины святейший патриарх Феофил III отметил, что сугубо молится о мире в Украине и передал своё первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской православной церкви», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне патриарх Феофил III отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко, который посещал Израиль с двухдневным официальным визитом.

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