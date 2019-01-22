Иерусалимский патриарх благословил прихожан Украинской православной церкви

Иерусалим, , 23:21 — REGNUM Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III 22 января принял в своей резиденции делегацию Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

«В своём назидательном слове паломникам с Украины святейший патриарх Феофил III отметил, что сугубо молится о мире в Украине и передал своё первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской православной церкви», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне патриарх Феофил III отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко, который посещал Израиль с двухдневным официальным визитом.

Читайте также:

Иерусалимский патриарх не стал встречаться с Порошенко

Иерусалимский патриархат принуждают признать раскольников с Украины