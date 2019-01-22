Вторник, 22 Января 2019 года
22:57:48 МСК

В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Общество

Проблемы наблюдаются в том числе у пользователей в России

Москва, 22 января 2019, 22:47 — REGNUM  Интернет-пользователи в разных странах мира сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о сбоях начали поступать около 21:30 мск. Пользователи заявляют о проблемах с отправкой сообщений и входом в аккаунт. У некоторых также наблюдаются проблемы с соединением.

Неполадки наблюдаются у пользователей в целом ряде стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, США, Бразилии.

Читайте также: Роскомнадзор возобновил блокировку Telegram в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить