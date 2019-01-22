В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Москва, , 22:47 — REGNUM Интернет-пользователи в разных странах мира сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о сбоях начали поступать около 21:30 мск. Пользователи заявляют о проблемах с отправкой сообщений и входом в аккаунт. У некоторых также наблюдаются проблемы с соединением.

Неполадки наблюдаются у пользователей в целом ряде стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, США, Бразилии.

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