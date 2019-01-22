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Путин упростил получение компенсаций по взносам на капремонт

Общество

Жильцы многоквартирных домов освобождены от необходимости доказывать факт уплаты взноса на капитальный ремонт для получения компенсаций

Путин упростил получение компенсаций по взносам на капремонт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взнос на капитальный ремонт

Москва, 22 января 2019, 22:14 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Жилищный кодекс, упрощающих получение жильцами многоквартирных домов компенсаций по взносам на капитальный ремонт. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Кремля.

В соответствии с Жилищным кодексом право на получение компенсации в размере 50% взноса на капитальный ремонт имеют одиноко проживающие неработающие гражданам достигшие 70-летнего возраста. С 80 лет взносы гражданам компенсируются в полном объёме.

Условием предоставления льготы является отсутствие долгов по взносам. При этом для получения льготы гражданам ранее требовалось предоставлять в государственные органы документы, подтверждающие уплату ими ежемесячных взносов.

Из новой редакции Жилищного кодекса исключено последнее требование. Теперь профильные учреждения должны будут самостоятельно запрашивать данные о наличии у гражданина задолженности по взносам на капремонт у регионального оператора или владельца специального счёта.

Поправки были приняты Государственной думой 15 января и одобрены Советом Федерации 16 января 2019 года.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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