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В Греции арестована партия древностей, похищенных из гробниц

Общество

На черном рынке артефакты оценивались в 600 тыс. евро

Афины , 22 января 2019, 22:13 — REGNUM  Власти Греции арестовали партию древностей, расхищенных из античных захоронений, 22 января передает агентство Associated Press.

Гражданин, планировавший продать артефакты за 600 тыс. евро ($680 тыс.), был задержан. Полицейские выясняют, были ли у него сообщники.

Согласно заявлению полиции, на черном рынке планировалось продать 85 амфор, а также артефакты из золота, мрамора, меди и свинца, датируемых III веком до нашей эры.

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