Бастующие таксисты в Испании облачились в желтые жилеты

Мадрид, , 21:53 — REGNUM В Испании бастующие таксисты надели желтые жилеты. Об этом сегодня, 22 января, сообщают испанские СМИ.

Испанские таксисты устроили бессрочную забастовку в Мадриде и Барселоне. Бастующие требуют от властей урегулировать законодательство в области таксомоторных сервисов, в частности сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify.

В Мадриде бастующие таксисты заблокировали улицы, расположенные рядом с выставочным комплексов Ifema, в котором открывается международная туристическая ярмарка Fitur. Ожидается, что на ярмарку приедут более 200 тыс. человек со всего мира.

Ситуация с агрегаторами такси в Испании примерно такая же, как и в других странах: такси, работающие в системе Uber, постепенно вытесняют ранее существующие таксомоторные парки. Те, в свою очередь, требуют законодательного ограничения на работу такси из сервисов Uber и других.

В Мадриде некоторые таксисты стали одевать желтые жилеты, чтобы их акция протеста была более заметной, а также для того, чтобы обозначить свою принадлежность.

Напомним, что антиправительственные акции протеста во Франции, которые начались осенью 2018 года, проходят под знаком желтых светоотражающих жилетов, которые надевают участники манифестаций. В Евросоюзе уже говорят о формировании политического движения «желтых жилетов».