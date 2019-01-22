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Путин запретил использовать «мигалки» не входящим в МЧС аварийным службам

Общество

Введение такого запрета было инициировано ранее министерством

Москва, 22 января 2019, 21:49 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий использование «мигалок» на автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России. Документ опубликован 22 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в указ главы государства от 19 мая 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства».

Напомним, летом минувшего года по инициативе нового главы МЧС России Евгения Зиничева были пересмотрены результаты аттестации не подотчётных ведомству аварийно-спасательных служб за 2017 год.

По результатам этой проверки МЧС предложило запретить не входящим в систему ведомства службам использование спецсигналов на автомобилях из-за участившихся происшествий с участием машин с символикой МЧС, а также в связи с тем, что обязанности этих служб не связаны с неотложными действиями по защите здоровья и жизни граждан.

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МЧС России
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