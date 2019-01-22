В Кургане громкое дело о взятках обросло новыми эпизодами

Курган, , 21:43 — REGNUM В Кургане против бывшего вице-губернатора области Романа Ванюкова возбуждены новые уголовные дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Роман Ванюков, а также один из депутатов Щучанской районной думы Авак Бабаян были задержаны в конце ноября сотрудниками СКР и ФСБ. Их заподозрили в коррупционном преступлении в особо крупном размере. Оба были арестованы.

В ходе расследования сотрудники СКР выявили новые эпизоды. Следствие полагает, что в 2018 году тогда ещё вице-губернатор якобы получил взятки от представителей двух фирм на общую сумму более миллиона рублей. По факту получения взяток, их дачи и посредничества в передаче возбуждены новые уголовные дела, пояснили в СКР.

Срок ареста Ванюкова и Бабаяна скоро подойдёт к концу. Представители СКР намерены требовать от городского суда Кургана продлить эту меру пресечения.