Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Стокгольм, , 20:47 — REGNUM Шведская компания Volvo объявила об отзыве более 200 тысяч автомобилей по всему миру из-за выявленного дефекта, передаёт 22 января телеканал SVT.

Как сообщается, отзыву подлежат автомобили Volvo моделей V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90, выпускавшиеся в период с 2015 по 2016 год.

Причиной отзыва транспортных средств названа проблема с выхлопной системой. Отмечается, что к неисправности могут приводить трещины в бензопроводе.

В компании не сообщили, имели ли место инциденты, связанные с данной проблемой.

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