Вторник, 22 Января 2019 года
20:56:16 МСК

Девушка из Подмосковья провела час в проруби, установив рекорд

Общество

Жительница Одинцовского района Московской области Осман Делибаш провела час в проруби

Москва, 22 января 2019, 20:39 — REGNUM  Жительница Одинцовского района Московской области Осман Делибаш провела час в проруби, сообщается в реестре рекордов России.

Эксперимент с погружением в холодную воду прошёл в конце ноября 2018 года и записан на видео. На первых кадрах топором выламывается корка льда над водоёмом. Далее в воду заходит Осман и начинает погружение.

Около часа девушка была в воде без движения. Первые полчаса она сидела безмолвно, далее начала «согреваться» скороговорками и счётом. Указано, что температура воды во время рекорда составляла +2оС.

Ранее Осман Делибаш получила известность участием в шоу «Удивительные люди», когда буквально вмёрзла в ледяную глыбу. Девушка имеет звание мастера спорта по зимнему спортивному плаванию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Необычные рекорды
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить