Девушка из Подмосковья провела час в проруби, установив рекорд

Москва, , 20:39 — REGNUM Жительница Одинцовского района Московской области Осман Делибаш провела час в проруби, сообщается в реестре рекордов России.

Эксперимент с погружением в холодную воду прошёл в конце ноября 2018 года и записан на видео. На первых кадрах топором выламывается корка льда над водоёмом. Далее в воду заходит Осман и начинает погружение.

Около часа девушка была в воде без движения. Первые полчаса она сидела безмолвно, далее начала «согреваться» скороговорками и счётом. Указано, что температура воды во время рекорда составляла +2оС.

Ранее Осман Делибаш получила известность участием в шоу «Удивительные люди», когда буквально вмёрзла в ледяную глыбу. Девушка имеет звание мастера спорта по зимнему спортивному плаванию.