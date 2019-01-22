Верховный суд США не рассмотрит дело тренера, уволенного за молитву на поле

Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Верховный суд США решил не рассматривать резонансное дело футбольного тренера средней школы штата Вашингтон, который был уволен за отказ прекратить молитву вместо со спортсменами, сообщает The Washington Examiner 22 января.

В заявлении, согласившись с отказом суда заслушать апелляцию Джозефа Кеннеди, консервативный судья Самуэль Алито (к которому присоединились судьи Кларенс Томас, Нил Горсух и Бретт Кавана) сказал, что отказ не означает, что они согласны с позицией суда низшей инстанции.

Апелляционный суд США постановил в 2017 году, что школьный округ Бремертона не должен был восстанавливать Кеннеди в должности, потому что тренер во время молитвы действовал в официальном качестве, молясь с некоторыми спортсменами после игр (как делал с 2008 года): в это время он носил форму, и его могли видеть другие ученики и родители.

Суд низшей инстанции счел, что действия Кеннеди могут «способствовать разобщенности по религиозному признаку и рискуют оттолкнуть уважаемых членов общины от среды, которая должна быть открытой и гостеприимной для всех».

"Что, возможно, больше всего беспокоит в этом мнении — это язык, который можно понять так, что обязанность тренера служить хорошим образцом для подражания требует, чтобы тренер воздерживался от любого проявления религиозной веры — даже когда тренер явно не на дежурстве», — написал Алито во вторник, описывая обоснование суда низшей инстанции как «очень тенденциозное».

Алито выразил надежду, что это не то послание, которое хотел передать суд, но выглядит очень похоже именно на это. По его словам, необходимо больше фактов по данной ситуации в отношении школьного округа Бремертон прежде, чем Верховный суд смог бы применить к игре первую поправку. Остается неясным, был ли Кеннеди уволен из-за опасений, что он пренебрегает своими обязанностями, или он сделал так, чтобы школьный округ одобрил его религиозные убеждения, уточнил судья.

Напомним, первая поправка к конституции США касается свободы слова — она гарантирует, помимо прочего, что Конгресс США не станет посягать на свободу слова и запрещать свободное вероисповедание.