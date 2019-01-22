Почему москвичи вступились за дом Булошникова

Москва, , 20:07 — REGNUM О возможном сносе дома купца Булошникова XIX века на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы стало известно в декабре 2018 года. Согласно плану изменений, новая высота объекта может составить 32 метра — девять и более этажей при существующих ныне трёх этажах.

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Особняк купца Ф. В. Булошникова построен в 1820-х годах. В нём располагалась хлебная лавка, служебные помещения и жилые комнаты. В 1880-х годах здание было реконструировано и получило третий этаж, приняв современный облик. В 90-х годах XX века после пожара строение пережило серьёзную реконструкцию. Из-за этого оно не получило статус памятника культурного наследия и не находится под защитой государства. Кроме того, не вошло в объединенную охранную зону, что даёт возможность застройки территории.

«Сейчас власти пытаются манипулировать тем, что здание якобы было в 90-е годы уничтожено до подвалов. Да, реконструкция была, но согласно историко-архитектурным исследованиям, здание не было снесено полностью. Были произведены замены внутренностей, а не фасады стен. Это подтверждено результатами исследованиями, проведенных в начале 2000-х», — заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

За исторический особняк вступились и известные люди, в том числе телеведущий Владимир Познер. Он записал видеообращение, в котором хотя и не называется конкретно дом Булошникова, но критикуется сама идея менять архитектурный облик российской столицы:

«То, что происходит в Москве не только в последние годы, но в особенности в последние годы, — с этим примириться невозможно. Потому что это уродует, с одной стороны, этот город, с другой стороны — совершенно очевидно это преследует цели личного обогащения. Я не понимаю, как мэрия допускает такие вещи. Вернее, я понимаю, но хотел бы не понимать. Я выражаю свой протест, своё возмущение тем, что происходит».

Публичные слушания по проекту прошли 17 января. Они вызвали ажиотаж среди жителей района, специалистов и СМИ. Подавляющее количество выступлений касались сохранения облика здания. По итогам мероприятия организаторы признали слушания состоявшимися.

22 января мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на обеспокоенность общества судьбой здания и призвал провести дополнительную экспертизу.

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