Спасшихся с горящих танкеров моряков доставили в Керчь

Керчь, Крым, , 19:47 — REGNUM Спасшихся членов экипажей иностранных танкеров «Маэстро» и «Канди», горящих в Чёрном море, вечером 22 января доставили в Керчь на спасательном буксире, и отправили в больницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иностранцев оформили сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму и отправили в медучреждения. У пострадавших есть сильные ожоги и обморожение.

Тела десяти погибших моряков также доставили в Керчь на спасательном буксире «Меркурий».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», на которых находились граждане Турции и Индии, произошёл сильный пожар. 12 членам экипажей удалось спастись. 14 человек официально признаны погибшими. По словам главы Крыма, спасательные службы полуострова сделали всё, что могли.