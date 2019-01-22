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Спасшихся с горящих танкеров моряков доставили в Керчь

Общество

Спасательная операция затянулась практически на сутки из-за непогоды

Керчь, Крым, 22 января 2019, 19:47 — REGNUM  Спасшихся членов экипажей иностранных танкеров «Маэстро» и «Канди», горящих в Чёрном море, вечером 22 января доставили в Керчь на спасательном буксире, и отправили в больницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иностранцев оформили сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму и отправили в медучреждения. У пострадавших есть сильные ожоги и обморожение.

Тела десяти погибших моряков также доставили в Керчь на спасательном буксире «Меркурий».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», на которых находились граждане Турции и Индии, произошёл сильный пожар. 12 членам экипажей удалось спастись. 14 человек официально признаны погибшими. По словам главы Крыма, спасательные службы полуострова сделали всё, что могли.

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